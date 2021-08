Covid Trentino: dopo 44 giorni muore anziano di 89 anni, tra i positivi bimbo di 2 anni

Posted on

Acqua alta in arrivo, rinforza vento di scirocco. Maltempo e pioggia abbondante anche sule Dolomiti, neve in alta quota Guarda la webcam in diretta dalla piazza ‘simbolo’ di Venezia NordEst – Il Mose si è alzato stamane per la prima volta per proteggere Venezia dall’acqua alta, prevista con un picco di 125-130 centimetri. Le […]