Covid Trentino: dopo 44 giorni muore anziano di 89 anni, tra i positivi bimbo di 2 anni

Posted on

Suor Rosa era da tempo in missione in Bolivia, così come molti altri trentini che operano in quella terra. Sabato 10 luglio alle 10 messa di suffragio nella chiesa di Mezzano. Eventuali offerte saranno devolute alla missione di Suor Rosa in Bolivia Mezzano/Cochabamba – Si è spenta a 82 anni dopo una vita dedicata agli […]