Covid in Trentino: 4 decessi, 2 in Alto Adige. Fugatti, sì obbligo vaccinazione sanitari

Altri 4 decessi da Covid-19 e 196 nuovi contagi in Trentino secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari, mentre le vaccinazioni si stanno avvicinando a quota 95.000 ed i guariti da inizio pandemia sono poco meno di 37.000. Questa la situazione aggiornata nei Comuni trentini. Due decessi e 180 nuovi casi positivi in Alto Adige

Trento – Nel dettaglio, 97 sono i nuovi casi positivi al molecolare e 99 quelli all’antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato 139 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi casi positivi di oggi, 98 sono asintomatici e 92 pauci sintomatici.

Scorrendo i dati per classi di età, emerge che ci sono 31 nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare (4 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 11 tra 11-13 anni e 9 tra 14-19 anni) mentre nelle fasce più mature i positivi individuati nelle ultime ore sono 46 (di questi, 22 hanno tra 60-69 anni, 14 tra 70-79 anni e 10 di 80 e più anni).

275 nuove guarigioni portano intanto il totale a 36.699 I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 252, di cui 48 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 19 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state 26. In ospedale sono accaduti tutti e 4 i decessi riportati oggi nel rapporto: sono tutti uomini ed avevamo un’età compresa fra gli 80 e gli 89 anni.

Sul fronte dei tamponi, si registrano altri 1.295 molecolari, 778 dei quali analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 517 dalla Fem. A questi si affiancano altri 1.312 test rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria. Infine il piano vaccini, che stamattina ha raggiunto le 93.342 somministrazioni: in questo numero sono comprese 31.336 seconde dosi, 42.066 dosi riservate agli ultra ottantenni e 10.638 dosi della fascia 70-79 anni.

Fugatti, sì obbligo vaccinazione personale sanitario

“Non è bello intervenire in modo drastico, ma in questo momento straordinario servono anche regole straordinarie come quella di obbligare alla vaccinazione il personale sanitario”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso di una conferenza stampa al termine della cabina di regia Covid.

Al momento in Trentino le persone vaccinate a settimana sono 8.000-10.000, mentre l’approvvigionamento nelle ultime due settimane è arrivato a quota 20.000 dosi, ha sottolineato Fugatti. “Mediante le scorte medie settimanali – ha aggiunto – saremo in grado di arrivare a 4.000 persone vaccinate al giorno e quindi, dopo Pasqua, a 20.000 alla settimana”. “Inoltre, nel giro di una settimana-10 giorni, siamo pronti ad aprire le prenotazioni per gli over 70”, ha concluso Fugatti.

Due decessi in Alto Adige

La Provincia di Bolzano, dopo Pasqua, avvierà una graduale riapertura, accompagnandola però con test permanenti nelle scuole e sui posti di lavoro. Lo ha annunciato il governatore altoatesino Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta.

Ancora due morti in Alto Adige per le conseguenze dell’infezione da Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria le vittime sono 1.123. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 180 nuovi casi positivi: 75 sono stati rilevati sulla base di 1.196 tamponi Pcr (dei quali 303 nuovi test) e 105 sulla base di 15.528 test antigenici.

Il totale delle persone di cui è stato accertato il contagio è ora di 69.902. I guariti sono 67.125 (228 in più rispetto ad ieri). I pazienti Covid-19 ricoverati sono 25 nelle terapie intensive (di cui uno all’estero); 99 nei normali reparti ospedalieri, 87 nelle strutture private convenzionate e 101 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.367.

In breve