Covid in Trentino: anche oggi nessun decesso, i nuovi contagi sono 25

Posted on

Ok finale della Camera con 553 sì e 14 no. A Montecitorio arrivano le forbici (VIDEO), Cinque stelle in festa (FOTO). Conte: “Giornata storica”. Di Maio: “Grandissima vittoria del popolo” A Montecitorio arrivano le forbici (VIDEO) Roma (Adnkronos) – Il taglio dei parlamentari è legge. La Camera ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale che riduce il numero di […]