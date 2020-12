Covid: in Trentino altri 9 decessi, domenica vaccinazioni al Santa Chiara. In Alto Adige superata soglia 700 vittime

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.886 (di cui 556 nuovi test) ed i testi antigenici 5.582. In lieve diminuzione i pazienti ricoverati: 17 nelle terapie intensive, 157 nei normali reparti ospedalieri, 139 nelle strutture private convenzionate e 48 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare sono 6.508, mentre i guariti da pcr sono 17.228 (238 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.501 persone (6 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Le persone guarite per indagine epidemiologica sono 6.346 (21 in più).