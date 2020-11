Covid: in Trentino altri 7 morti, 31 nuovi ricoveri. A Bolzano 5 decessi, 4 a Belluno

In Trentino si registrano lunedì altri 7 decessi per coronavirus e 93 nuovi casi positivi su 1.484 tamponi molecolari analizzati dal laboratorio dell’ospedale S. Chiara di Trento

Trento/Bolzano – Ci sono 31 nuovi ricoveri in ospedale (10 le dimissioni) che portano il totale dei pazienti covid a 476, di cui 43 in terapia intensiva. Le vittime hanno un’età compresa fra i 64 e gli 88 anni. Sul fronte scolastico, le classi in quarantena sono attualmente 94. I dati sono stati resi noti dall’assessore alla salute Stefania Segnana.

Da martedì i positivi al Covid-19 potranno prenotare il tampone molecolare di guarigione direttamente al Cup online. Chi risulta positivo al tampone (sia molecolare sia antigenico) riceverà, insieme al certificato di isolamento, anche un codice di prenotazione con cui potrà fissare in autonomia l’appuntamento per il tampone di guarigione direttamente al CUP online.

La procedura vale per tutte le persone risultate positive a partire dal 23 novembre. Per scaricare il certificato di isolamento e il codice di prenotazione basta accedere alla piattaforma TreC e FasTreC https://trec.trentinosalute.net/home o all’App TreC_FSE il giorno successivo all’esito del tampone.

La situazione a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.468 tamponi per 437 nuove persone testate. Si sono registrati 260 nuovi casi positivi. L’Azienda sanitaria segnala anche 5 decessi, per un totale di 474 morti da inizio pandemia in Alto Adige.

Le persone attualmente ricoverate sono 333, alle quali si aggiungono 38 pazienti in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, invece, si trovano attualmente 10.060 persone. A livello provinciale ad oggi (23 novembre) sono stati effettuati in totale 295.974 tamponi su 145.053 persone.

I dati Covid nel Bellunese

I nuovi positivi in provincia sono 115. Mentre l’Ulss1 Dolomiti segnala nelle ultime 24 ore il decesso di 4 persone covid positive: un uomo di 82 anni ricoverato in Pneumologia a Belluno, una donna di anni 79 ricoverata in Rianimazione a Belluno, un uomo di anni 89 e una donna di 92 ricoverati in Pneumologia a Feltre.

