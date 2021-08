Covid, in Trentino altri 48 contagi e 26 pazienti in ospedale. In Alto Adige 54 contagi e 1 ricovero in terapia intensiva

Posted on

La legge di bilancio varata dal Senato alla vigilia di Natale sarà da giovedì all’esame della commissione bilancio della Camera. Dopo l’emergenza maltempo nel Bellunese, Vice premier Di Maio prometteva vacanze in zona NordEst – Il testo, a meno di imprevedibili sorprese, non subirà modifiche. E dopo il passaggio in commissione approderà in aula dove il varo […]