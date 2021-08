Covid, in Trentino altri 48 contagi e 26 pazienti in ospedale. In Alto Adige 54 contagi e 1 ricovero in terapia intensiva

La situazione aggiornata a domenica 22 agosto

Trento/Bolzano – Il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 409 tamponi molecolari che hanno individuato 16 nuovi casi positivi, confermando anche 29 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.765 dei quali 32 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagiati ci sono anche 10 fra bambini e ragazzi (1 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni e 7 tra 14-19 anni) e 6 soggetti fra le classi più anziane (3 hanno tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni).

Salgono a 26 i pazienti covid ricoverati in ospedale (nessuno in rianimazione) dove ieri ci sono stati 4 nuovi ingressi e solo 1 dimissione. Dei 656.604 vaccini finora somministrati, 289.503 riguardano seconde dosi. Nelle categorie Over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni finora sono state rispettivamente 67.355, 90.634 e 106.975.

Il punto a Bolzano

Nessuna vittima ma un nuovo ricovero in terapia intensiva. Alivello provinciale fino a domenica 22 agosto, sono stati effettuati in totale 623.956 tamponi su 232.829 persone.

Tamponi effettuati ieri (21 agosto): 519

Nuovi casi testati positivi da PCR: 27

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 49.492

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 623.956*

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 232.829 (+196)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.734.197

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 26.872

Test antigenici eseguiti ieri: 5.000

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 27

Test nasali eseguiti fino al 21.08.2021: 825.326 test totali, 984 risultati positivi, di cui 433 confermati, 353 PCR negativi, 198 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 18

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 4

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.184 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.503

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 138.456

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 139.959

Guariti totali: 74.523 (+41)