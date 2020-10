Covid, in Trentino altri 3 morti, aumentano ricoveri. Ancora 2 decessi in Alto Adige, 298 i nuovi positivi

La situazione aggiornata a giovedì 29 ottobre

Trento/Bolzano – In Trentino si registrano altri tre decessi per coronavirus e 173 nuovi casi positivi su 3.123 tamponi molecolari analizzati. In aumento i ricoveri, 118; 9 sono i pazienti in terapia intensiva. Dei positivi 59 hanno più di 70 anni, 3 con meno di 5 anni.

Due delle persone decedute si trovavano ricoverati negli ospedali di Trento e Rovereto, la terza in una Rsa. I nuovi casi di positivi fra gli studenti sono 18; le classi in quarantena sono 147.

I dati sono stati resi noti dall’assessore alla salute, Stefania Segnana, la quale, di fronte all’aumento dei pazienti ricoverati, ha annunciato che verranno sospesi i i ricoveri negli ospedali S,Chiara di Trento, di Rovereto e Cles.

A Bolzano crescono i contagi

Ancora due morti, in Alto Adige, a causa del Covid-19. Lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, ultime 24 ore, hanno processato 2.566 tamponi (di cui 1.203 nuovi test) accertando 298 nuovi casi positivi.

Il bilancio delle vittime cresce ancora – ora sono 306 tra ospedali e case di riposo – così come cresce il numero – sono 7.485 – delle persone di cui è stata accertata la positività al coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria e quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare: dalle 6.666 di ieri si è passati oggi a 7.313.

Restano 15 i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva e 133 nei normali reparti ospedalieri, mentre aumentano quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate: sono 60, dodici in più rispetto a mercoledì. Altri 42 (uno in più) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.