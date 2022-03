Covid, in Trentino Alto Adige altre 2 vittime fino a domenica 6 marzo

La situazione aggiornata in Regione: un decesso in Trentino e uno in Alto Adige, nelle ultime ore

Trento/Bolzano – Un altro anziano domenica, tra le vittime colpite dal covid-19 in Trentino: si tratta di una donna ultra novantenne che presentava altre patologie e non era vaccinata. Il bollettino di oggi dà conto anche di 228 nuovi contagi, mentre sale di poco il numero dei ricoverati in ospedale dato che a fronte di 6 nuovi ingressi le dimissioni sono state esattamente la metà: 55 dunque il numero attuale dei pazienti dei quali solo 3 si trovano in rianimazione.

L’attività di screening ha permesso di individuare 6 casi positivi al molecolare (su 180 test effettuati) e 222 all’antigenico (su 2.077 test effettuati). I molecolari poi hanno confermato 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo il registro dei nuovi contagi per classi di età troviamo:

tra 0-2 anni contagi 6,

tra 3-5 anni 0,

tra 6-10 anni 25,

tra 11-13 anni 8,

tra 14-18 anni 18,

tra 19-39 anni 54,

tra 40-59 anni 57,

tra 60-69 anni 26,

tra 70-79 anni 14,

di 80 o più anni infine 20.

Oggi si contano anche 300 nuovi guariti che portano il totale a 136.257 Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4. Le vaccinazioni stamattina sono arrivate a quota 1.190.032, cifra che comprende 424.656 seconde dosi e 315.881 terze dosi.

La situazione in Alto Adige

A perdere la vita un ottantenne. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 342 tamponi PCR e registrato 16 nuovi casi positivi. Inoltre 350 test antigenici positivi.

La vittima è un uomo di età compresa fra gli 80 e gli 89 anni. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 342 tamponi PCR e registrato 16 nuovi casi positivi. Inoltre 350 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (06 marzo) sono stati effettuati in totale 847.727 tamponi su 295.055 persone.

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (05 marzo ): 342

Nuovi casi testati positivi da PCR: 16

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 192.473

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 847.727

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 295.055 (+97)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.351.470

Test antigenici eseguiti ieri: 2.527

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 350

Test nasali eseguiti fino al 05.03.2022: 1.453.019 test totali, 18.147 risultati positivi, di cui 2.565 confermati, 483 PCR negativi, 15.099 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (05.03.) per fascia d’età:

0-9: 36 = 10%

10-19: 74 = 20%

20-29: 45 = 12%

30-39: 46 = 13%

40-49: 63 = 17%

50-59: 44 = 12%

60-69: 22 = 6%

70-79: 17 = 5%

80-89: 14 = 4%

90-99: 5 = 1%

100+: 0 = 0%

Totale: 366 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 67

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 67 (agg. al 28.02.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 7

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.414 (+1: 1M 80-89)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 4.992

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 287.269

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 292.261

Guariti totali: 186.428 (+614)