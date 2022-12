Covid in Trentino Alto Adige: 4 decessi in una settimana

Lo comunicano le aziende sanitarie di riferimento

Trento/Bolzano – L’aggiornamento settimanale diffuso venerdì 16 dicembre 2022, – con i casi dal 9 al 15 dicembre 2022 – riporta due decessi per Covid in Trentino. I nuovi casi sono 957, i tamponi effettuati 7.635. La positività è al 12,5%, l’incidenza è a 177 per 100.000. Le persone guarite sono 1.280. I pazienti ricoverati sono 51 (variazione settimanale -13), di cui 2 in terapia intensiva (variazione settimanale +2). Le vaccinazioni sono arrivate al numero di 1.285.576 (variazione settimanale +1.437), di cui 429.354 seconde dosi (variazione settimanale +20), 343.390 terze dosi (variazione settimanale +101) e 61.700 quarte dosi (variazione settimanale +1.309).

Altri due decessi in Alto Adige

Altre due persone sono morte, in Alto Adige, nell’ultima settimana, per le conseguenze dell’infezione da Sars-Cov-2. Il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è ora di 1.596. Inoltre, negli ultimi sette giorni, laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 686 nuovi casi positivi al Covid-19. Gli attualmente positivi ed in isolamento sono 823. Attualmente, i pazienti Covid-19 ricoverati sono 1 in terapia intensiva e 32 nei normali reparti ospedalieri. Altri 3 pazienti (dato aggiornato al 12 dicembre) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate.