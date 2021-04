Covid in Trentino, a Pasqua 2 decessi e 169 contagi. In Alto Adige 3 vittime e 48 casi

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Il bollettino covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in questa domenica di Pasqua riporta 2 nuovi decessi e 169 nuovi contagi, mentre le vaccinazioni sono oltre 104.000 e rimane stabile, seppur alto, il numero dei ricoveri in rianimazione.

Nel dettaglio, 1.262 tamponi molecolari (709 quelli analizzati all’Ospedale Santa Chiara e 553 alla Fem) hanno identificato 108 nuovi casi positivi e confermato 55 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Da 697 test rapidi sono invece stati individuati 61 ulteriori soggetti positivi.

Tra i nuovi contagiati, 100 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici sono 66.

Oggi si registrano 39 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: 10 hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 7 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni.

Tra le classi più mature invece troviamo 21 nuovi casi nella fascia 60-69 anni, 12 tra 70-79 anni e 8 di 80 e più anni.

Gli ospedali ieri hanno dimesso 8 pazienti, ma sono stati 13 i nuovi ingressi. Il numero complessivo dei pazienti covid pertanto è pari a 234, di cui 51 in rianimazione. In ospedale è avvenuto anche 1 dei decessi riportati oggi dal rapporto: si tratta di 2 uomini, età media 77 anni.

Il dato relativo ai guariti indica 84 nuovi casi, per un totale pari a 37.704.

Infine i vaccini: questa mattina le somministrazioni erano arrivate a 104.146, di cui 34.437 seconde dosi. A cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 46.438 dosi, mentre sono 13.919 quelle riferite alla fascia 70-79 anni.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 674 tamponi PCR e registrati 48 nuovi casi positivi. Inoltre 33 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (04 aprile) sono stati effettuati in totale 533.411 tamponi su 205.835 persone. Purtroppo si registrano anche tre nuovi decessi.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (03 aprile): 674

Nuovi casi testati positivi da PCR: 48

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 45.877

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 533.411

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 205.835 (+189)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.155.889

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 24.622

Test antigenici eseguiti ieri: 3.532

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 33

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 76

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti respetivamente ricoverati da RSA): 61

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 73 (56 a Colle Isarco e 17 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 21 (di cui 16 classificati ICU-Covid, nessun paziente Covid-19 ricoverato in reparto di terapia intensiva all’estero)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.138 (+3)

Persone in quarantene/isolamento domiciliare: 3.424

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 125.703

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento 129.127

Guariti totali: 67.826 (+119)