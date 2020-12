Covid: in Trentino 9 decessi, in Alto Adige 3, deceduti 4 pazienti nel Bellunese

La situazione aggiornata

Trento/Bolzano – Si registrano in Trentino altri 9 decessi per coronavirus. A fronte di oltre 5.000 tamponi, sono stati identificati 226 nuovi casi positivi ai quali si affiancano 223 casi intercettati dai test rapidi antigenici.

L’età media dei deceduti è di 84 anni. Sul versante ospedaliero, la giornata di ieri si è chiusa con un numero di dimissioni superiore ai nuovi ricoveri: 31 contro 28. La situazione attuale vede pertanto la presenza di 452 pazienti Covid, di cui 48 in rianimazione (uno in più rispetto a venerdì). Sul fronte scolastico, si registrano altri 26 ragazzi positivi (ieri le classi in quarantena erano scese a 63). I dati sono stati resi noti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La situazione a Bolzano

Tre morti in Alto Adige nelle ultime 24 ore per coronavirus (il numero totale dei decessi raggiunge quota 572). Esaminati 2.064 tamponi che hanno rilevato 266 nuovi contagi.

Attualmente sono 259 i positivi ricoverati in ospedale, altri 31 sono in terapia intensiva. Finora sono stati esaminati 321.387 tamponi relativi a 151.590 persone. I dati sono stati resi noti dall’Azienda sanitaria altoatesina.

I decessi a Belluno

Nelle ultime 24 ore fino a sabato, sono decedute 4 persone covid positive: una donna di 88 anni ricoverata in Pneumologia a Belluno, un uomo di 91 anni ricoverato in Pneumologia a Feltre, un uomo di 65 anni ricoverato in Rianimazione a Feltre, una donna di 82 anni ricoverata in Pneumologia a Feltre.

In relazione all’allerta meteo rossa diramata ieri dalla Protezione Civile, per ragioni di sicurezza degli operatori e degli utenti, è SOSPESA l’operatività di TUTTI i drive-in tamponi fino alle 7.00 di lunedì 7 dicembre 2020. L’unità di crisi ha contattato gli utenti prenotati per un nuovo appuntamento Dalle ore 7.00 di lunedì riprenderà regolare l’attività del drive-in di Sagrogna , seguito alle ore 8.30 dal drive-in di Feltre (loc. Peschiera ex Marangoni) e da tutti gli altri drive-in in calendario (Agordo e Tai di Cadore).

In breve

