Covid: in Trentino 8 morti e 253 nuovi positivi. Fugatti, necessarie misure più restrittive (DATI COMUNI)

Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, illustrando la manovra finaniziaria alla prima commissione del Consiglio provinciale.

“Per la stagione invernale – ha aggiunto – ragioniamo con l’auspicio di poterla fare, e dunque interveniamo a bilancio sull’innevamento programmato e con contributi per l’assunzione di personale stagionale. Poi c’è il tema dei contributi per il settore termale e sul Fondo per lo spettacolo.