Covid: in Trentino 6 decessi, a Bolzano altri 11

Trento/Bolzano – In Trentino nelle ultime 24 ore si registrano altri 6 decessi per coronavirus, 3 in ospedale e 3 in Rsa. I nuovi positivi accertati con tampone molecolare sono 255, quelli antigenici 257.

I tamponi eseguiti sono stati 3.705. In leggero aumento i pazienti ricoverati che passano a 462, di cui 47 (+2) in terapia intensiva. I dati sono stati comunicati dall’assessora Stefania Segnana in un’informativa al Consiglio provinciale. La situazione nei Comuni A Bolzano nuovi casi a scuola

In Alto Adige si registrano altri 11 decessi Covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.009 tamponi e riscontrato 285 nuovi casi positivi.

A questi si aggiungono 90 casi riscontrati con i test antigenici. 270 persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 148 nelle cliniche private e altre 32 in terapia intensiva. Continua a calare il numero delle persone in isolamento domiciliare che ora sono 6.616.

