Covid in Trentino, 5 nuovi decessi, altri 35 positivi al molecolare e 108 all’antigenico

Ci sono anche 420 nuove guarigioni ed i vaccini superano quota 11.500

Trento – Sono ben 420 le nuove guarigioni che portano il totale a superare il tetto dei 22.000 (22.028 per la precisione). Nel rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si tratta di uno dei dati più alti finora registrati sotto questa voce. E continua a far sperare anche il trend dei ricoveri Covid, anche oggi in leggera flessione. Rimangono purtroppo valori negativi in altri campi, come il numero dei decessi (5) che continuano a colpire le classi più anziane.

Nel dettaglio, si registrano 35 nuovi casi positivi al molecolare e 108 all’antigenico. Significativo il numero delle conferme da molecolare che oggi riguardano 327 persone il cui contagio era stato intercettato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei positivi, 61 sono asintomatici e 73 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Ci sono 2 bambini tra 0-2 anni ed 1 tra 3-5 anni: in totale sono 18 i nuovi casi di bambini o ragazzi in età scolare e le classi in quarantena salgono a 21.

Sono 23 invece i nuovi contagi fra ultra settantenni.

Con l’inizio di una nuova settimana aumentano anche le dimissioni dagli ospedali: sono state 25, numero di gran lunga superiore ai nuovi ingressi che sono stati 10: attualmente quindi nei vari reparti sono ricoverati 317 pazienti covid (ieri erano 333), di cui 46 in rianimazione.

In uno degli ospedali si è verificato anche 1 dei 5 decessi riportati oggi: si tratta di 3 donne e di 2 uomini, di età compresa fra 71 e 87 anni. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 2.038, di cui 1.417 nel laboratorio di microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 621 alla Fem. All’Azienda sanitaria risultano effettuati inoltre 998 tamponi rapidi antigenici. Uno sguardo infine al piano vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 11.574 dosi, di cui 3.127 ad ospiti di residenze per anziani.

In breve