Covid in Trentino: 48 nuovi contagi e 3 ricoveri. Infermieri no vax a Bolzano: respinto anche quinto ricorso

Inoltre il ricorrente “non è vittima di alcuna discriminazione” e non si ravvisa alcuna violazione del regolamento europeo sull’immissione in commercio dei medicinali né alcun contrasto con la Costituzione, come era stato invece ipotizzato nel ricorso. Respinti anche tutti gli altri motivi del ricorso.

Per l’Azienda sanitaria si tratta quindi di una vittoria netta, che si aggiunge oltretutto alle quattro analoghe sentenze della settimana scorsa da parte del giudice del lavoro di Bolzano. Un altro maxi ricorso da parte di 68 sanitari no vax sospesi del servizio sarà invece discusso al Tar il 14 settembre.