Covid, in Trentino 4 decessi, in Alto Adige 5 vittime. Tracciamento in corso dei casi di variante sudafricana

Il punto in Trentino Alto Adige. Appello Asl Alto Adige, usate le Fp2. In Alto Adige è in corso il tracciamento dei sei casi di variante sudafricana registrati nei comuni di Moso, Rifiano, Merano e San Pancrazio. Situazione si normalizza al Brennero per obbligo tamponi. All’interporto di Trento tamponi rapidi per i camionisti diretti in Austria

Trento/Bolzano – Torna sotto la soglia dei 200 il numero dei pazienti covid ricoverati negli ospedali trentini. Il dato si ricava dall’ultimo collettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa inoltre di 4 nuovi decessi e di 195 nuovi positivi. Nel dettaglio, si sono registrati 28 nuovi casi positivi al molecolare e 167 all’antigenico. I molecolari hanno quindi confermato 75 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 60 sono asintomatici e 127 pauci sintomatici, seguiti come sempre a domicilio. I bambini e ragazzi in età scolare che hanno contratto l’infezione oggi sono 22 (51 le classi in quarantena) e fra loro troviamo anche 2 piccolissimi (meno di 2 anni) ed altri 3 bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni. Sono 33 invece i nuovi contagi fra ultra settantenni.

La situazione dei ricoveri ospedalieri, come accennato, migliora, per effetto del numero delle dimissioni (19 quelle di ieri) che è stato superiore ai nuovi ingressi (16): attualmente nei vari reparti sono curati 195 pazienti Covid, di cui 27 in rianimazione.

In ospedale purtroppo sono avvenuti 3 dei 4 decessi segnalati oggi: la vittima più giovane aveva 49 anni; gli altri tre avevano un’età compresa fra i 76 e gli 85 anni.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 885 (di questi 696 all’Ospedale Santa Chiara di Trento ed i restanti 189 alla Fem), mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono 1.316 tamponi.

Supera quota 32.000 il numero delle vaccinazioni questa mattina è stata raggiunta la soglia delle 32.018 somministrazioni, comprese 12.819 seconde dosi e le 6.705 (tra prime e seconde dosi) riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Infine le guarigioni: con gli ulteriori 152 casi, il numero complessivo sale a 26.617.

Il punto a Bolzano

Cinque decessi, 564 nuovi casi covid e 461 pazienti ospedalizzati: sono questi i principali dati dell’ultimo bollettino covid dell’Azienda sanitaria altoatesina. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2231 tamponi pcr e 9998 test antigenici, registrando 157 tamponi pcr positivi e 407 antigenici positivi.

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 254 pazienti, nelle cliniche private 163 e in terapia intensiva 44. In quarantena si trovano attualmente 15750 altoatesini.