Covid in Trentino: 4.700 tamponi e 20 nuovi contagi

Intervento in notturna sulla Vigolana Trento – Sabato sera, l’Area Operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino è intervenuta sulla Vigolana in aiuto a un escursionista trevigiano in difficoltà. L’uomo era partito nel pomeriggio da malga Doss del Bue sopra Vigolo Vattaro con l’intento di raggiungere per la notte il bivacco della Madonnina sulla Vigolana. Si […]