Covid in Trentino, 3 decessi e 36 in rianimazione. Provincia resterebbe arancione

Posted on

Partita da alcune settimane in Trentino la campagna nazionale, il numero verde per le segnalazioni è 43002 Trento – È attivo anche in Trentino, da alcune settimane, il numero verde 43002: per segnalare episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole e nelle immediate adiacenze è sufficiente inviare un sms a questo […]