Covid, in Trentino 3 decessi, 285 contagi e 264 guariti. A Bolzano ancora 2 morti e 158 casi

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Ci sono altri 3 decessi da Covid-19 nel bollettino di mercoledì 17 marzo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Accanto a questi, anche i dati relativi ai nuovi contagi (285) ed alle vaccinazioni (67.853) mentre negli ospedali continua a salire il numero dei pazienti costretti alle terapie intensive.

Nel dettaglio, i nuovi casi risultati positivi al molecolare sono 113 ai quali si affiancano altri 172 positivi all’antigenico. Dai molecolari è arrivata inoltre la conferma della positività di 45 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i nuovi positivi di oggi, la maggior parte riguarda soggetti asintomatici (100) o pauci sintomatici (178).

Seguendo il criterio delle classi di età, il rapporto evidenzia la presenza di 55 nuovi casi di bambini o ragazzi (11 hanno tra 0-2 anni, 11 tra 3-5 anni, 14 tra 6-10 anni, 8 tra 11-13 anni, 11 tra 14-19 anni) mentre sono 27 gli ulteriori contagi fra gli ultra settantenni.

Negli ospedali il totale dei pazienti ricoverati scende a 253 anche per l’effetto delle dimissioni che ieri hanno superato i nuovi ingressi (24 contro 21). Come anticipato però sono saliti a 54 i casi che necessitano cure intensive.

Sul fronte delle guarigioni, con i 264 di oggi il totale arriva a 33.096.

Negli ospedali tra l’altro sono avvenuti tutti e 3 i decessi riportati dal bollettino odierno: si tratta di uomini di età compresa fra gli 80 e gli 85 anni. Prosegue senza sosta nel frattempo l’attività dei sanitari sia sul tracciamento dei contatti sia sul piano delle vaccinazioni. I tamponi analizzati ieri sono stati 3.346; in questa cifra sono compresi 1.633 molecolari (all’Ospedale Santa Chiara di Trento ne sono stati gestiti 1.050 mentre alla Fem altri 583) e 1.713 test rapidi. Le somministrazioni di vaccini stamattina sono arrivate a 67.853 (di cui 23.831 seconde dosi e 7.553 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani).

Il punto a Bolzano

Cresce il conto delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l’Azienda sanitaria provinciale segnala altri due decessi che portato il totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a 1.092. Sono stati accertati anche 158 nuovi casi di infezione: 96 sulla base di 1.395 tamponi pcr (347 dei quali nuovi test) e 62 sulla base di 11.038 test antigenici rapidi.

Le persone testate positive al coronavirus sono ora 68.386; di queste 64.879 (228 in più rispetto ad ieri) sono guarite. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 38 (di cui 3 all’estero) in terapia intensiva, 141 (13 in meno) nei normali reparti ospedalieri, 134 (1 in più) nelle strutture private convenzionate e 117 (4 in meno) in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 4.489 (119 in meno).