Covid, in Trentino 3.046 contagi e altri 2 decessi. In Alto Adige 2.229 casi e 1 vittima. Nel Bellunese muore in casa giovane 39enne

La situazione aggiornata a sabato 8 gennaio

Trento/Bolzano – Il virus corre veloce – con oltre 17.000 tamponi fatti – sono ben 3.046 i nuovi casi positivi registrati nell’arco di 24 ore in Trentino. Ad appesantire ulteriormente il bollettino di oggi, anche la notizia di altri due decessi: si tratta di un uomo ed di una donna, entrambe anziani e con patologie pregressi; uno dei due non era vaccinato.

Nel dettaglio, sono 190 i casi riscontrati positivi dal molecolare (su 1.399 test effettuati) e 2.856 dall’antigenico (su ben 15.942 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo le fasce d’età emerge la seguente situazione:

42 nuovi contagi fra 0-2 anni,

44 fra 3-5 anni,

152 fra 6-10 anni,

123 fra 11-13 anni,

273 fra 14-18 anni,

1.103 fra 19-39 anni,

983 fra 40-59 anni,

209 fra 60-69 anni,

62 fr a70-79 anni e

55 di 80 o più anni.

Più della metà (1.708) sono soggetti privi di sintomi. Negli ospedali ieri le dimissioni hanno superato i nuovi ingressi: 21 contro 19; il numero totale di pazienti covid pertanto è pari a 128, con 24 persone che si trovano in rianimazione. Nessuno dei due decessi è avvenuto in ospedale. La campagna vaccinale e prosegue: questa mattina le somministrazioni sono arrivate a 1.019.057, di cui 395.381 seconde dosi e 187.478 terze dosi. I guariti infine: il bollettino ne conta altri 195 per un totale di 56.627.

Il punto a Bolzano

Boom di positivi in Alto Adige: nel bollettino Covid di sabato 8 gennaio, ne vengono segnalati 2.229. E c’è, purtroppo anche un decesso mentre è stabile la situazione negli ospedali. Fra i nuovi positivi il 22% (è la percentuale più alta) ha fra i 20 e i 29 anni.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.855 tamponi PCR e registrato 219 nuovi casi positivi. Inoltre 2010 test antigenici positivi.

Nel Bellunese muore una giovane donna

Dolore in questi giorni a Feltre (Belluno) per la morte in casa di una giovane donna di 39 anni. Una settimana di febbre, tosse e mal di gola e la bellunese è deceduta improvvisamente nella sua abitazione, per cause in corso di accertamento. Ora la famiglia chiede chiarezza su quanto è realmente accaduto. Altri approfondimenti dal Corriere del Veneto