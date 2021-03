Covid, in Trentino 2 morti e 239 nuovi contagi. Zona rossa: nuova ordinanza (AUTOCERTIFICAZIONE)

Trento – Con quasi 3.700 tamponi analizzati sono 239 i nuovi casi al Sars-CoV-2 in Trentino. Lo comunica con il suo consueto bollettino quotidiano l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto inoltre di 2 nuovi decessi accaduti entrambe in ospedale (2 pazienti maschi, età media 85 anni).

Nel dettaglio, troviamo 82 nuovi casi positivi al molecolare e 157 all’antigenico. I molecolari confermano anche 63 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi, 101 sono asintomatici e 134 pauci sintomatici: sono tutti seguiti a domicilio.

Dal punto di vista delle classi di età, i nuovi casi fra bambini e ragazzi sono 59 (10 hanno tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 14 tra 6-10 anni, 9 tra 11-13 anni, 19 tra 14-19 anni). Molto più contenuti questa volta i contagi fra gli ultra settantenni:18 nelle ultime 24 ore. Venerdì le classi in quarantena erano 162.

Al momento i pazienti ricoverati in ospedale sono 237, di cui 45 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 19 nuovi ricoveri, compensati dalle 20 dimissioni effettuate nello stesso arco temporale. Ci sono anche altri 184 guariti che portano il totale a 32.027.

I tamponi molecolari analizzati sono stati 1.692 (dall’Ospedale Santa Chiara 1.110 e dalla Fem 582) ai quali di affiancano altri 1.997 test rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria. Infine le vaccinazioni, che stamattina hanno raggiunto quota 63.496. In questo numero sono comprese 21.937 seconde dosi e le 7.473 riservate ad ospiti di residenze per anziani.

ZONA ROSSA



Spostamenti

Non si può uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Serve l’autocertificazione per gli spostamenti: significa di fatto che non si può uscire di casa liberamente. Per qualsiasi spostamento, in qualsiasi fascia oraria, è necessaria l’autocertificazione, scaricabile anche dal sito del ministero dell’Interno.

Chiusi i negozi di commercio e le attività di servizi alla persona

Sono chiusi i negozi al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, i negozi di abbigliamento, di calzature e gioielli. Così come sono chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Restano aperti i negozi che svolgono attività di cui ai codici ATECO inseriti nell’allegato 23 al DPCM 2 marzo 2021 (vedi allegato alla presente mail, ad es. ipermercati, supermercati, discount, edicole, tabaccai, librerie, farmacie e parafarmacie, negozi di computer, elettronica, elettrodomestici, ferramenta, pompe di benzina, negozi di biancheria e di giocattoli, vivai,ecc.)

Bar e ristoranti chiusi (ma ok a asporto e consegna a domicilio)

Niente servizio al tavolo in bar e ristoranti pertanto l’attività “ordinaria” resta chiusa. Resta consentita dalle 05 e fino alle 22 la sola ristorazione con consegna a domicilio o asporto (con divieto di consumazione nelle adiacenze). Consentito l’asporto fino alle 18 ai Bar rientranti nei codici ATECO 56.30 . Invece asporto possibile fino alle 22 da enoteche e vinerie. Resta inoltre consentita l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.