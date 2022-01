Covid in Trentino: 2 decessi e oltre 1.900 nuovi casi. In Alto Adige 1 vittima e 2.361 casi

La situazione aggiornata in Regione. Vaccino Covid-19: i centri aperti nel fine settimana in Trentino

Trento/Bolzano – In Trentino si registrano 2 deceduti per Covid-19 in Trentino, lo registra il bollettino dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari, che dà conto anche di 1.913 nuovi casi positivi su 12.064 tamponi. I decessi sono avvenuti entrambi in ospedale, si tratta di un uomo non vaccinato e di una donna vaccinata di oltre 80 anni, affetti da altre patologie.



Tra i nuovi casi, 84 risultano positivi al molecolare (su 718 test effettuati) e 1.829 all’antigenico (su 11.346 test effettuati). I molecolari poi confermano 90 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sul fronte ospedali i pazienti attualmente ricoverati sono 176, di cui 25 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 23 nuovi ricoveri e 16 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.114.211, di cui 407.553 seconde dosi e 260.861 terze dosi.

I nuovi casi odierni sono suddivisi tra queste fasce di età:

80 tra 0-2 anni

93 tra 3-5 anni

154 tra 6-10 anni

99 tra 11-13 anni

125 tra 14-18 anni

500 tra 19-39 anni

590 tra 40-59 anni

142 tra 60-69 anni

73 tra 70-79 anni

57 sono persone di 80 e più anni.

Le classi con sospensione della didattica in presenza erano 511. I casi attivi in Trentino sono 25.061, con +1.979 guariti, per un totale di 91.388 da inizio pandemia.

Il punto a Bolzano

Nelle ultime ore in Alto Adige si è avuto un altro decesso per coronavirus. Si tratta di un uomo ultranovantenne. Il numero complessivo di decessi da Covid-19 in Alto Adige sale pertanto a 1.345.

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.144 tamponi Pcr e registrato 188 nuovi casi positivi. Inoltre sono stati registrati 2.173 test antigenici positivi, dei 16.387 eseguiti.

Sono 101 i pazienti Covid-19 ricoverati attualmente nei normali reparti ospedalieri e altri 77 sono nelle strutture private convenzionate, mentre 14 si trovano in terapia intensiva. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 64. Le persone in quarantena attualmente sono 34.493, fa sapere l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.