Covid in Trentino: 2 decessi fino a domenica 26 giugno, 331 i nuovi contagi. 42 i pazienti ricoverati

Posted on

In questo periodo particolare, durante il quale la nostra quotidianità è profondamente cambiata per via del Coronavirus, anche l’uso dell’automobile è diminuito drasticamente NordEst – Vediamo che conseguenze sta avendo la situazione attuale sulle polizze auto, soprattutto in termini di prezzo. Diminuiscono le auto in circolazione, prezzi in discesa La diminuzione della circolazione di automobili […]