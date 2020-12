Posted on

Finozzi: “Monumentale presa in giro per l’intero settore turistico” Venezia – “Sembra quasi una provocazione del governo italiano nei confronti dei nostri operatori turistici. Mentre in Italia, e purtroppo anche nella nostra regione, a causa della crisi internazionale diminuiscono le aziende e i posti di lavoro, Roma non trova di meglio che utilizzare le risorse destinate […]