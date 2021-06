Covid, in Trentino 1 nuovo decesso e 1 contagio. A Bolzano nessuna vittima e 2 positivi

Posted on

Per quanto riguarda le persone ricoverate, sono in corso i trasferimenti dei pazienti dimessi dall’Istituto Codivilla Putti alle strutture ospedaliere del SSR di Agordo, Belluno, Lamon e Vittorio Veneto. Diffuse inoltre importanti note tecniche in merito ad orari e riorganizzazione della struttura Cortina d’Ampezzo )Belluno) – L’Ulss 1 Dolomiti diffonde alcune informazioni di pubblica utilità sull’operatività del […]