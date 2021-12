Covid in Trentino: 1 decesso e 215 contagi. Un’altra vittima in Alto Adige, 3 decessi nel Bellunese

Il bollettino covid del 12 dicembre non dà tregua: in Trentino si registra infatti un nuovo decesso (una persona non vaccinata) e 215 nuovi contagi, con 99 persone in ospedale di cui 18 in rianimazione. Le vaccinazioni intanto arrivano a quota 938.378, di cui 384.012 seconde dosi e 128.592 terze dosi. In Alto Adige un’altra vittima. In Austria, termina lockdown vaccinati

Trento/Bolzano – Si aggrava dunque la situazione negli ospedali dove ieri sono state dimesse 8 persone ma altre 13 hanno avuto necessità di essere ricoverate. In ospedale è avvenuto anche il decesso registrato oggi: si tratta di una donna anziana, che non era vaccinata e presentava anche altre patologie.

I nuovi contagi come detto sono 215: ieri i molecolari (987 i test analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale del Santa Chiara) ne hanno individuati 102. Sono state anche confermate 117 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 6.477 dei quali 113 sono poi risultati positivi.



Fra i nuovi contagi troviamo 2 bambini piccolissimi (meno di 2 anni), 6 fra i 3 ed i 5 anni, 17 fra i 6 ed i 10 anni, 9 in fascia 11-13 e 13 in quella 14-18. Ci sono anche 5 over 80 e 11 in fascia 70-79 anni. 37 le classi in quarantena.

45 infine i nuovi guariti, che portano il totale a 50.530.

La situazione in Alto Adige

Un decesso e 398 nuovi positivi. Sono questi i principali numeri del bollettino Covid di domenica 12 dicembre, in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.083 tamponi PCR e registrato 191 nuovi casi positivi. Inoltre 207 test antigenici positivi. Ancora una volta la fascia d’età con il numero maggiore di positivi è quello della fascia fra i 10 e i 19 anni: sono 74, il 19%.

Aumentano i casi anche nel Bellunese

Ulss1 Dolomiti segnala nelle ultime 24 ore, il decesso di tre persone covid positive. Si tratta di un uomo di 87 anni ricoverato in m alattie infettive a Belluno, un uomo di 89 anni ricoverato in Pneumologia a Belluno e una donna di 82 anni ricoverata in Pneumologia a Belluno.