Covid in Europa: anche Trento oltre a Bolzano in rosso scuro. Oggi un decesso

Stessa situazione in Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca

Trento – Il Friuli Venezia-Giulia esce, ma Trento e Umbria si aggiungono a Bolzano come aree ad alta incidenza dei contagi Covid nell’ultima mappa aggiornata oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Nel resto d’Europa, il rosso scuro continua a colorare quasi tutta la Penisola iberica (Spagna e Portogallo), il sud della Francia, le regioni slovene al confine con l’Italia, la Repubblica ceca e le aree limitrofe della Slovacchia, Lettonia ed Estonia, la Svezia meridionale. Val d’Aosta, Danimarca e Grecia sono arancioni.

Il punto covid in Trentino

Quanto ai dati sul contagio giovedì 11 febbraio si registra in Trentino un decesso. I nuovi positivi al molecolare sono 83 e 170 all’antigenico.

Il tasso di positività in Trentino si attesta intorno al 7%, la media nazionale si attesta sul 5%. Aumentano i ricoverati, 181 in totale, 10 più, sono stabili i pazienti in terapia intensiva, 29. Sono 238 le persone guarite.

Infine i vaccini, quasi 29 mila le dosi somministrate, fra queste 11.505 sono riferite ai richiami, 6.552 dosi sono state somministrate agli ospiti delle Rsa. Sono quasi 3 mila le prime dosi agli over 80.

In breve