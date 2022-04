Covid: in Trentino 489 nuovi casi, in Alto Adige 512 positivi, nessun decesso in Regione

I dati aggiornati fino a giovedì 7 aprile 2022

Trento/Bolzano – Non si registra fortunatamente alcun decesso per Covid-19 in Trentino. Sono invece 489 i nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore in provincia di Trento.

Di questi, 23 sono risultati positivi al molecolare (su 340 test effettuati) e 466 all’antigenico (su 3.840 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. A darne conto è il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i pazienti ricoverati salgono a 60 (erano 58 nel precedente bollettino), di cui 3 in terapia intensiva (dato stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri a fronte di 5 dimissioni.

Le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 7. Questa la distribuzione dei nuovi casi per fasce d’età:

9 di 0-2 anni

11 di 3-5 anni

28 di 6-10 anni

18 di 11-13 anni

15 di 14-18 anni

117 di 19-39 anni

136 di 40-59 anni

66 di 60-69 anni

50 di 70-79 anni e

39 di 80 o più anni.

I nuovi guariti sono 372, per un totale da inizio pandemia che sale a quota 146.632. Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina il numero raggiunto è risultato pari a 1.207.317, di cui 427.372 seconde dosi e 329.785 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Una giornata senza vittime del Covid quella in Alto Adige. I nuovi contagi sono stati 512. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 552 tamponi PCR e registrato 29 nuovi casi positivi a cui se ne aggiungono 483 dai test antigenici. In miglioramento la situazione negli ospedali: stabili i pazienti nei reparti ordinari (47) ma calano da 3 a 2 quelli in terapia intensiva.

Dati casi positivi del 06.04. per fascia d’età:

0-9: 65 = 13%

10-19: 68 = 13%

20-29: 63 = 12%

30-39: 76 = 15%

40-49: 72 = 14%

50-59: 78 = 15%

60-69: 33 = 6%

70-79: 31 = 6%

80-89: 21 = 4%

90-99: 5 = 1%

Totale: 512 = 100%

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 47

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 31 (agg. al 04.04.)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.453

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 5.714

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 311.486

Guariti totali: 194.478 (+568).