Covid: in Alto Adige altri 8 decessi. Dal Trentino al Bellunese, iniziate vaccinazioni nelle Rsa

La situazione covid aggiornata al 31 dicembre

Trento/Bolzano – Altri 8 decessi di pazienti covid in Alto Adige nelle ultime 24 ore. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.764 tamponi Pcr registrando 260 nuovi casi positivi.

Inoltre sono 292 le persone testate positive da 4.457 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 168, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 143; i pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 22. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 22. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.367.

Vaccinazioni nelle Rsa

Al via le prime vaccinazioni anti covid degli ospiti e degli operatori delle Rsa del Trentino. Dopo l’adesione di 26 Apsp, la protezione civile ha consegnato alle Rsa 1.500 dosi, ha reso noto l’assessora alla salute Stefania Segnana. “E’ un segnale importante per la difesa dei nostri anziani”, ha sottolineato Segnana. Da mercoledì le vaccinazioni sono iniziate anche nel Bellunese come documentano le immagini dell’Ulss1 Dolomiti.