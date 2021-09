Covid: in Alto Adige 7 ricoveri in rianimazione, 59 postivi. In Trentino, 41 nuovi positivi e 20 i ricoverati

I test nasali eseguiti fino a ieri sono stati in totale 837.091: 1.051 risultati positivi, di cui 481 confermati, 355 negativi, 215 in attesa del risultato o non confermati con test entro 3 giorni. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 25, quelli in terapia intensiva sono 7. Le persone in isolamento a Colle Isarco e Sarnes sono invece 19.