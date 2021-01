Covid, nessun decesso in Trentino. In Alto Adige 4 morti, mappa Ue conferma Bolzano rosso scuro

L’Ecdc ha corretto la mappa sui contagi da Covid pubblicata giovedì intorno alle 13. Nella nuova versione, Veneto ed Emilia Romagna non sono più rosso scuro ma solo rosse. Restano invece ad alto rischio Alto Adige e Friuli V.G.

Trento/Bolzano – Da tre mesi – era la fine di ottobre – non si registrava alcun decesso in Trentino. Calano ancora i ricoveri in ospedale, ora 225, così come i nuovi positivi che sono 207 su 3.700 tamponi analizzati.

Dei nuovi positivi, 83 sono asintomatici e 114 pauci sintomatici, come noto seguiti a domicilio. Gli ulteriori contagi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 33 (20 le classi in quarantena) e fra loro troviamo 4 piccolissimi (meno di 2 anni) e 9 bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni. Gli over 70 invece oggi sono 35. I guariti, con i 110 registrati oggi, salgono a 23.481.

Un’altra buona notizia è la conferma del trend delle ospedalizzazioni, anche oggi in calo: ieri le dimissioni sono state 26 contri 15 nuovi ricoveri; un rapporto che attesta il numero di pazienti covid attualmente in reparto a quota 225 (ieri erano 236), compresi i 34 pazienti che necessitano delle cure intensive.

Rimane significativo il numero di tamponi analizzati ieri: 2.457 i molecolari (1.311 dall’Ospedale Santa Chiara e 1.146 dalla Fem) mentre gli antigenici notificati all’Azienda sanitaria sono 1.286. Prosegue anche il programma di vaccinazione: stamane risultavano somministrate 17.732 dosi (quelle relative ai richiami sono 4.187) delle quali 4.698 ad ospiti di residenze per anziani.

La situazione a Bolzano

Quattro morti, 562 nuovi casi su 7.767 tamponi complessivamente effettuati e – per la prima volta – oltre 13.000 altoatesini in quarantena: sono i dati odierni del bollettino Covid in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.480 tamponi pcr e registrati 271 nuovi casi positivi, ai quali vanno aggiunti 291 test antigenici positivi su 5.287 effettuati. In lieve calo i ricoveri. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 216 (ieri 217) pazienti Covid, nelle cliniche private 153 (161) e 30 (32) in terapia intensiva. 13.506 altoatesini in quarantena si trovano attualmente in quarantena.

La situazione nel Bellunese

Nelle ultime 24 ore, comunica Ulss1 Dolomiti, sono decedute 6 persone covid positive: un uomo di 86 anni ricoverato in Ospedale di Comunità a Feltre, una donna di 96 anni ricoverata in Geriatria a Belluno, un uomo di 83 anni e un uomo di 86 anni ricoverati in Pneumologia a Belluno, un uomo di 82 anni e di 73 anni ricoverati in Medicina a Belluno. A Feltre, è stata chiusa l’area di degenza di Geriatria covid “2” al quarto piano del padiglione Dalla Palma. La Geriatria covid è concentrata al 3° piano.

La mappa europea

In Italia le aree definite come ad alto contagio – e quindi in rosso scuro – rimangono il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano.

Aumentano le aree rosse scuro nella Penisola iberica, diminuiscono in Germania e nel sud della Svezia.

I colori dell’Unione europea per il Covid sono cinque: verde, arancione, rosso e grigio (quest’ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si è aggiunto il rosso scuro. La mappa si basa sulla proposta presentata dalla Commissione europea martedì scorso.

Il “rosso scuro” indica le aree in cui il virus circola a livelli molto elevati, con il tasso di notifica dei casi superiore a 500 ogni 100mila persone.

Secondo la mappa aggiornata, oltre che nelle regioni italiane menzionate, queste caratteristiche sono riscontrabili in quasi tutta la penisola iberica (Spagna e Portogallo), l’Irlanda, i paesi baltici, alcune zone della Francia, Olanda e Svezia, la Germania dell’Est e la Cechia.

In breve