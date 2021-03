Covid, il bollettino locale conferma 10 positivi tra Primiero e Imèr: Mezzano, Vanoi e Sagron Mis covid free

Posted on

In Trentino, superati i 5,7 milioni di ospiti durante la stagione 2016 Ispat_Turismo (dati PAT) Trento – Il mese di gennaio in Trentino, caratterizzato dall’assenza di neve, è all’insegna di una ripresa del mercato italiano, in crescita sia nelle presenze che negli arrivi, mentre per quanto riguarda gli stranieri si registra una flessione (- 5,8 %) negli […]