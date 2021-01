Covid, il 2021 si apre con altri 10 decessi in Trentino e 3 in Alto Adige, continuano le vaccinazioni

Posted on

Le iniziative programmate dalla Comunità Alta Valsugana e Bernstol il 20 e 21 settembre Il 21 settembre 2013 ricorre la Giornata Internazionale della Pace (International Day of Peace) istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per rafforzare gli ideali di pace in tutto il mondo. L’ONU invita in questo giorno tutte le nazioni, tutte le organizzazioni, tutti […]