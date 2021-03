Covid: Giudice Belluno, giusto sospendere chi non si vaccina

Dieci operatori Rsa avevano rifiutato somministrazione dosi

NordEst – Se non c’è stata vaccinazione non ci può essere lo stipendio: lo ha deciso il giudice di Belluno Anna Travia respingendo le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro.

I dieci sanitari, dipendenti di due case di riposo del Bellunese, all’indomani del rifiuto erano stati messi in ferie forzate dalla direzione della rsa e sottoposti alla visita del medico del lavoro.

Intanto si registrano 561 disdette di vaccinazione con Astrazeneca registrate ufficialmente dall’Ulss 6 Euganea, in Fiera a Padova, al termine delle due giornate di sabato e domenica.

