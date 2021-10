Covid: Gimbe, in Trentino Alto Adige in calo i nuovi contagi. A Bolzano 83 nuovi casi

Sotto la soglia di saturazione i posti letto

Trento/Bolzano – Nella settimana 13-19 ottobre, in Trentino Alto Adige si registra un miglioramento per i casi Covid attualmente positivi per 100.000 abitanti (56 in provincia di Trento e 142 in provincia di Bolzano) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-4,4% in Trentino e -3,2% in Alto Adige ) rispetto alla settimana precedente. Lo dicono i dati della Fondazione Gimbe.

Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (3% in Trentino e 5% in Alto Adige) e in terapia intensiva (2% in Trentino e 7% in Alto Adige) occupati da pazienti Covid-19.

In Trentino la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 72,1% (media nazionale 74,3%) a cui si aggiunge un ulteriore 5,7% (media Italia 3,8%) solo con prima dose. Il numero di nuovi vaccinati della settimana 13-19 ottobre, standardizzato per 100.000 soggetti che non hanno ricevuto nemmeno una dose vaccino al 12 ottobre, è pari a 6.437; il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari al 10,9% (media nazionale 9,3%).

In Alto Adige la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 65,1%, a cui si aggiunge un 4,8% solo con prima dose; il numero di nuovi vaccinati della settimana, standardizzato per 100.000 soggetti che non hanno ricevuto nemmeno una dose vaccino al 12 ottobre, è pari a 4.599; il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari al 10,6%.

83 nuovi casi con oltre 12.600 test in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 762 tamponi PCR e registrato 49 nuovi casi positivi. Inoltre 34 test antigenici degli 11.870 eseguiti ieri, sono risultati positivi.

Non ci sono stati nuovi decessi per Covid-19. Sono 30 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e sei quelli nei reparti di terapia intensiva, mentre sono 7 le persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena sono 1.653 (+116), informa l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Green pass: app Unifarm per tamponi in farmacia Si chiama Unilife l’app elaborata da Unifarm – Unione farmacisti Trentino Alto Adige che permette di prenotare da casa il tampone antigenico rapido presso la propria farmacia di fiducia abilitata e di rimanere in contatto con la stessa attraverso una chat. Attraverso questa app, verrà chiesto di scegliere la farmacia a cui collegarsi (digitando il nome oppure attraverso la geolocalizzazione) e poi sarà possibile scegliere giorno e orario per la prenotazione del tampone attraverso il pulsante Covid-19.