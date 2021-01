Covid e Impianti, Bond (FI): «Perché non si è costruito un modello differenziato per la montagna?»

Posted on

Oltre 11 miliardi spesi per mangiare fuori o per acquistare prodotti enogastronomici Nordest – ​Quasi un terzo (30 per cento) della spesa di italiani e stranieri in vacanza sul territorio nazionale è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per acquistare prodotti enogastronomici per un importo complessivo stimato […]