Covid, in Trentino ancora 12 decessi. In Alto Adige due morti

La situazione aggiornata a lunedì 28 dicembre

Trento/Bolzano – Sono 12 i deceduti, 74 i nuovi casi positivi al molecolare e 55 all’antigenico. I molecolari poi confermano 25 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma anche oggi quanto sia difficile contrastare la diffusione del coronavirus e lo sforzo che le strutture sanitarie stanno sostenendo per l’assistenza, soprattutto nei casi più critici che richiedono l’ospedalizzazione. Nel dettaglio, a fronte di circa 1200 test analizzati ieri, sono stati riscontrati altri 74 nuovi casi positivi al molecolare mentre sono 55 quelli emersi grazie al controllo con l’antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato 25 contagi che erano stati isolati nei giorni scorsi attraverso i test rapidi.

Rimane severa la situazione dei decessi – 12 quelli nuovi, 10 dei quali avvenuti in ospedale – che colpiscono 4 donne e 8 uomini (la vittima più giovane aveva 80 anni e quella più anziana 100).

Questi gli altri dettagli: dei nuovi positivi, 46 sono asintomatici e 51 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Non figurano questa volta bambini sotto i 5 anni, ma 2 contagi hanno riguardato ragazzi in età scolare, mentre gli ultra settantenni sono 40.

Negli ospedali anche quest’oggi i ricoveri superano abbondantemente le dimissioni (siamo a 32 contro 4) pertanto il totale dei ricoverati è di 419 pazienti, di cui sempre 45, come ieri, in rianimazione.

Il numero dei guariti sale di 50 nuovi casi e porta il totale da inizio pandemia a quota 18.337. I tamponi molecolari analizzati infine sono stati 753, tutti al Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento mentre sono stati 418 i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria.

La situazione a Bolzano

Ancora due decessi per Covid-19 in Alto Adige, dove le vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono ora 722. L’Azienda sanitaria provinciale, segnala anche l’accertamento di 120 nuovi casi d’infezione, sulla base di 1.090 tamponi Pcr, 402 dei quali nuovi test, processati nelle ultime 24 ore. Altri 65 nuovi positivi sono stati rilevati con 631 test antigenici.

Resta stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 20 nelle terapie intensive, 153 nei normali reparti ospedalieri, 136 nelle strutture private convenzionate e 37 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in isolamento domiciliare sono 6.142, mentre i guariti accertati con test Pcr sono 17.594 (91 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.511 persone (3 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Inoltre, le persone guarite per indagine epidemiologica sono 6.346.