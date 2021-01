Covid: due decessi in Trentino, sette in Alto Adige, massima attenzione alle nuove varianti

Trento/Bolzano – Sono 2 i decessi per Covid in Trentino, due donne dell’età media di 86 anni. I nuovi positivi al tampone molecolare sono 39, quelli all’antigenico 191.

I molecolari hanno confermato inoltre la positività di 70 soggetti intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi – si legge in una nota della Provincia di Trento – 92 sono asintomatici e 129 paucisintomatici. Oggi si registrano 45 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (le classi in quarantena ieri erano 29) suddivisi in queste classi di età: 10 hanno tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 14 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni, 12 tra 14-19 anni. Gli ultra settantenni invece sono 24.

Si conferma – si legge nella nota – il trend in discesa per i ricoveri ospedalieri: ieri le dimissioni sono state 29 mentre i nuovi ingressi 16. Al momento pertanto i pazienti Covid ricoverati sono 208, di cui 35 in rianimazione. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.81 mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono stati 1.512. Altri 139 sono i guariti, per un totale complessivo da inizio emergenza pari a 23.744.

Si avvicina la soglia dei 20.000 vaccini anti Covid somministrati: nel bollettino odierno, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica che stamattina risultavano somministrate 19.709 dosi (di cui 5.947 richiami); ad ospiti di residenze per anziani sono state somministrate 5.317 dosi.

I casi a Bolzano

Sono 7 i decessi (869 in totale) per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria, comunica una nota, hanno effettuato 2.631 tamponi molecolari individuando 264 nuovi casi positivi.

Altri 376 positivi sono invece emersi in seguito ai 4.991 test antigenici rapidi eseguiti. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 216 (3 meno di ieri) i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 149 (ieri erano 153) quelli in strutture private convenzionate e 32 (due in più di ieri) i ricoveri in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 13.982 persone (erano 13.351) e altre 17 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.