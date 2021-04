Covid, due decessi e 90 nuovi casi in Alto Adige

A questi si aggiungono altri 52 test positivi su 8483 tamponi antigenici. Sono 140 i pazienti covid ricoverati: 16 in terapia intensiva (come ieri), 74 nei normali reparti ospedalieri (come ieri) e 50 nelle cliniche private (-2). Continua a risalire il numero degli altoatesini in quarantena che mercoledì erano 2765 e oggi 2850.