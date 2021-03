Covid: due decessi e 214 nuovi casi in Alto Adige

Resta alta la pressione in terapia intensiva

Bolzano – I casi covid in Alto Adige sono in netto calo, anche se la pressione in terapia intensiva resta elevata. Sono 214 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

L’Azienda sanitaria ha analizzato 1.983 tamponi pcr, rilevando 126 infetti, a questi vanno aggiunti 87 casi positivi su 10.742 tamponi rapidi effettuati. In terapia intensiva si trovano 46 pazienti covid, tre dei quali in Austria. I ricoveri nei normali reparti ospedalieri sono 178 e nelle cliniche private 152. Continua a scendere il numero degli altoatesini in quarantena , che ora sono 5.971.

Guariti dal covid festeggiano 60 anni di matrimonio

Dopo aver entrambi sconfitto il Covid, due ultraottantenni di Trento hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio nella Rsa San Bartolomeo dove risiedono da circa un mese. Loredana Berghi e Tonino Fabbri, rispettivamente di 82 e 85 anni, originari di Ferrara, si erano erano trasferiti a Trento sposandosi l’8 marzo 1961; qui hanno vissuto tutta la vita: lui capocantiere e lei infermiera. Come regalo per le loro nozze di diamante, oltre ad un mazzo di fiori e una grande torta, la direzione dell’Apsp Civica ha voluto riunire i due coniugi che, adesso, vivono nella stessa stanza.