Covid, Diocesi Trento: “Vescovo Lauro Tisi positivo con lievi sintomi di malessere, annullata ogni attività”

Posted on

l’Associazione ‘Poveglia per tutti’, ha deciso di non rilanciare e di ‘fermarsi’ all’offerta di 160 mila euro Venezia – Non e’ riuscito il sogno dei veneziani di ‘comprasi’ l’isola di Poveglia. A conclusione dell’asta pubblica svoltasi l’Associazione ‘Poveglia per tutti’, ha deciso di non rilanciare e di ‘fermarsi’ all’offerta di 160 mila euro, mentre il […]