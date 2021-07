Covid: crescono i contagi in Trentino, 33 nuovi positivi

Un paziente è ricoverato nel reparto di rianimazione

Trento/Bolzano – Nessun decesso per Covid in Trentino ma il trend dei contagi si conferma in crescita: nelle ultime 24 ore sono 33 i nuovi casi positivi rilevati tramite 427 tamponi molecolari dai quali sono emersi 10 nuovi casi positivi, più la conferma di 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.069 attraverso i quali sono stati identificati 23 nuovi contagi.

Fra i nuovi positivi ci sono 2 piccolissimi (fascia 0-2 anni) e poi 1 bambino tra 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 5 ragazzi tra 14-19 anni. Spostandosi in su con gli anni troviamo solo 1 nuovo contagio in fascia 70-79 anni. Dall’ospedale arriva invece la notizia che 1 dei 2 pazienti ricoverati ieri è stato dimesso: resta pertanto solo 1 paziente, quello ricoverato nel reparto di rianimazione.

Con altri 7 nuovi guariti, il numero di chi, dall’inizio della pandemia, ha superato l’infezione sale a 44.432. I vaccini somministrati finora sono 515.175 (dato di questa mattina) di cui 206.415 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.568 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sono rispettivamente 87.823 e 100.456.

Covid: 20 nuovi casi e 13 guariti in Alto Adige

Continua a crescere il numero delle persone attualmente positive in Alto Adige, ma il numero dei decessi resta comunque fermo e le terapie intensive vuote.

E’ questo il quadro a due facce che si presenta attualmente in provincia di Bolzano. Sono risultati positivi sette tamponi pcr su 449 e 12 test antigenici su 2194. I ricoveri nei normali reparti ospedalieri sono cinque.

