Covid, aumentano i ricoveri in Trentino. “Super green pass” e regole: incontro governo-regioni

La posizione dell’esecutivo nazionale nelle ultime ore è stata delineata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “ Non parlerei di lockdown per non vaccinati . Ma con il peggioramento della situazione epidemiologica e il passaggio in arancione di alcune Regioni, un provvedimento che prevede già in automatico una serie di restrizioni”.

Trento – In queste or eintanto, il dato in Trentino che meglio di tutti rappresenta la pericolosità del virus è quello dei ricoveri: ben 11 quelli effettuati domenica negli ospedali trentini che portano il totale a 57 (domenica un paziente è stato dimesso), con 6 persone ancora ricoverate in rianimazione. Ci sono anche 71 nuovi contagi, individuati tramite circa 5.000 tamponi analizzati.

Le vaccinazioni intanto sono arrivate a 821.497, cifra che comprende 373.830 seconde dosi e 29.981 terze dosi: le autorità sanitarie rinnovano l’appello a prenotare il vaccino e ricordano l’avvio delle prenotazioni per la terza dose, accessibile anche agli over 40.

Nel dettaglio, sono 38 i casi positivi al molecolare (su 282 test effettuati) e 33 all’antigenico (su 4.532 test effettuati). I molecolari hanno confermato anche 43 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nessun decesso fortunatamente, ed il numero delle guarigioni accresce di altri 15 casi attestandosi a 48.429. Fra i nuovi contagi, 16 riguardano bambini o ragazzi: ieri le classi in quarantena erano 14. Ma ci sono contagi anche nelle fasce più mature: 6 fra 60 e 69 anni, 8 fra 70 e 79 anni e 4 fra gli ultra ottantenni.

