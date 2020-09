Covid, Arrivata a Primiero la prima fornitura di 125 banchi per le scuole

Posted on

Provvedimento preso in seguito alle truffe perpetrate nel settore e alla pubblicità negativa che sta coinvolgendo l’Italia ed il prodotto nazionale NordEst – Arriva il registro unico informativo per tracciare l’olio di oliva nazionale e garantire maggiore trasparenza e valore al vero extravergine made in Italy. Con la situazione di poca chiarezza chi ci perde, […]