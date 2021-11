Covid, ancora un decesso in Alto Adige, 1.615 operatori sanitari non vaccinati

Bolzano – Lo rende noto l’Azienda sanitaria provinciale riferendo che, sulle 3.967 che non avevano ricevuto il vaccino nella prima fase della campagna vaccinale, nel frattempo 2.352 si sono fatte vaccinare. Le persone che nel frattempo hanno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione sono in totale 1.901 (Azienda sanitaria 676; personale esterno 1.225) e quelle per le quali manca la conferma della vaccinazione avvenuta sono 562 (Azienda sanitaria 227; personale esterno 335).

Le persone che non hanno dato seguito all’invito alla vaccinazione sono 1.339 (Azienda sanitaria 449; personale esterno 890). Gli accertamenti in corso sono in totale 1.070. Di questi, 495 riguardano il personale dell’Azienda sanitaria (Bolzano 171, Merano 166, Bressanone 83, Brunico 75) e 575 personale esterno.

Sale ancora il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l’Azienda sanitaria provinciale segnala un nuovo decesso che porta a 1.204 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore sono stati, inoltre, accertati 34 nuovi casi positivi sulla base di 401 tamponi pcr (110 dei quali nuovi test).