Covid, ancora nessun decesso in Trentino. Vaccinazioni anche al ‘drive through’ di Arco

Nuovi contagi sono 51, vaccinazioni a quota 233.648

Trento – Nessun decesso da Covid in Trentino fino a venerdì 14 maggio. I nuovi contagi sono 51 (21 rilevati da 1.080 tamponi molecolari, 30 da 1.083 test rapidi antigenici), informa il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Stabile la situazione negli ospedali dove ci sono 68 pazienti ricoverati, 18 dei quali nelle terapie intensive, e rimane bilanciato il rapporto fra nuovi ingressi e dimissioni (ieri 6 in entrambi i casi). I nuovi contagi fra ragazzi e bambini sono 16. Le classi in quarantena ieri erano 72. Nelle fasce più anziane troviamo solo un positivo tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni. I nuovi guariti sono 106. Riguardo ai vaccini, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 233.648: la cifra comprende 49.117 richiami, 59.374 dosi che hanno interessato gli ultra ottantenni, 47.177 dosi in fascia 70-79 anni e 49.468 dosi in quella fra i 60 ed i 69 anni.

Nuovo centro vaccinale ad Arco

Verrà aperto lunedì 17 maggio il nuovo centro vaccinale di Arco. Sarà il secondo ‘drive through’ vaccinale Covid della provincia di Trento. Il nuovo centro è allestito nel piazzale messo a disposizione dalla ditta Arcese in via Aldo Moro 95. Il tendone sarà allestito con tre linee vaccinali che consentiranno di somministrare più dosi in contemporanea senza la necessità di dover scendere dall’auto.

Il nuovo centro vaccinale di Arco è stato realizzato dal Dipartimento infrastrutture dell’Apss in collaborazione con la Protezione civile del Trentino e il Servizio ripristino e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. Le vaccinazioni saranno effettuate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16. Si inizierà con una somministrazione di 300 vaccini al giorno e si stima che a pieno regime si potranno superare il migliaio di dosi al giorno.