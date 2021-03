Covid, ancora due morti e 153 nuovi casi in Alto Adige

In leggero calo il numero dei pazienti ricoverati che sono 245

Bolzano – Altre due persone sono morte in Alto Adige per le conseguenze dell’infezione da Covid-19. Le vittime della pandemia, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono ora 1.110.

Resta contenuto, come accade da giorni, il numero dei nuovi casi positivi, anche per il ridotto numero di tamponi, in particolare pcr, effettuati. I casi accertati nelle ultime 24 ore dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale sono 153. Di questi, 86 sono stati rilevati sulla base di 1.060 tamponi pcr (271 dei quali nuovi test) e 67 sulla base di 10.131 test antigenici.

I pazienti ricoverati sono 245, in calo rispetto ad ieri di 14 unità. Di questi, 36, tre dei quali all’estero, sono assistiti nelle terapie intensive (2 in meno); 108 nei normali reparti ospedalieri (2 in più); 101 nelle strutture private convenzionate (7 in meno) e 96 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes (7 in meno). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.650, mentre i guariti sono 66.533 (129 in più).