Covid, in Trentino altre 2 vittime e 517 casi. Ancora 4 decessi e 986 infezioni in Alto Adige

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Si registrano purtroppo due nuove vittime del Covid in Trentino. Si tratta di due donne ultranovantenni, che soffrivano di altre patologie, una vaccinata e l’altra no, decedute in una struttura ospedaliera.

Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta inoltre 517 nuovi contagi, su circa 6.000 tamponi effettuati, mentre rimane stabile la situazione ospedaliera. I pazienti ricoverati sono 79 (rispetto agli 86 di ieri), di cui 7 in rianimazione (6 nel precedente bollettino). Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 11 dimissioni.

Questi alcuni dettagli: 14 i casi positivi che risultano al molecolare (su 314 test effettuati) e 503 quelli all’antigenico (su 5.725 test effettuati). I molecolari poi confermano 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

18 fra 0-2 anni,

19 fra 3-5 anni,

27 fra 6-10 anni,

18 fra 11-13 anni,

21 fra 14-18 anni,

133 fra 19-39 anni,

164 fra 40-59 anni,

59 fra 60-69 anni,

31 fra 70-79 anni e

27 di 80 o più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17.

I nuovi guariti sono 882, per un totale che arriva a 131.270 da inizio pandemia.

Le vaccinazioni somministrate arrivano a 1.178.625, di cui 422.348 seconde dosi e 307.206 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Altre quattro vittime in Alto Adige. Ma calano di 5 unità i ricoveri nei normali reparti e di una in terapia intensiva. A livello provinciale ad oggi (22 febbraio) sono stati effettuati in totale 841.499 tamponi su 293.578 persone.

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (21 febbraio ): 832

Nuovi casi testati positivi da PCR: 74

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 186.927

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 841.499

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 293.578 (+185)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.295.396

Test antigenici eseguiti ieri: 9.135

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 912

Test nasali eseguiti fino al 21.02.2022: 1.441.481 test totali, 17.290 risultati positivi, di cui 2.548 confermati, 481 PCR negativi, 14.261 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (21.02.) per fascia d’età:

0-9: 173 = 18%

10-19: 198 = 20%

20-29: 95 = 10%

30-39: 119 = 12%

40-49: 136 = 14%

50-59: 127 = 13%

60-69: 71 = 7%

70-79: 40 = 4%

80-89: 23 = 2%

90-99: 4 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 986 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 81

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 89 (agg. al 21.02.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 8

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.406 (+4: 1F 80-89, 1M 80-89, 2M 90+)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 8.978

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 277.673

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 286.651

Guariti totali: 177.265 (+560)